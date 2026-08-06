В Москве и Подмосковье 8 августа пройдут ливни

В Москве и Подмосковье 8 августа ожидаются ливни. 9 августа прогнозируется переменная облачность без дождей, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозу синоптиков, в субботу температура в столичном регионе опустится до «умеренных» 22–27°С. В воскресенье ночью температура составит 9–14°С, днем воздух прогреется до 20–25°С.

В Москве сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, по области действует аналогичное предупреждение, но установлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, в столице прогнозируется до 32°С, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь с грозой.