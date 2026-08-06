Медведев назвал Японию вассалом США за неупоминание вины в атомной бомбардировке

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал выступления японских чиновников на годовщину атомной бомбардировки. Он назвал Японию «вассалом США», который станет ронином.

«Какой же позор, что премьер Японии и другие японские должностные лица, вспоминая в эти дни ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, ни разу не упомянули, кто это сделал. Япония — вассал США, в какой-то момент станет ронином»,— написал господин Медведев в соцсети X.

Ронины — самураи, которые потеряли покровительство своего господина или не уберегли его от смерти.

Церемония памяти жертв ежегодно проводится в Парке мира в Хиросиме, который построен на территории бывшего округа Накадзима, уничтоженного во время американской бомбардировки. При атаке в августе 1945 года погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. — в Нагасаки. Представитель МИД России Мария Захарова также возмутилась тем, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не упомянул США как страну, атаковавшую город.