Захарова указала на «русофобские заклинания» мэра Хиросимы и замалчивание преступлений США

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки не упомянул США как страну, атаковавшую город. Он также выступил с критикой России и ее действий на Украине.

«Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями», — написала госпожа Захарова в Telegram-канале. По ее словам, россияне всегда помнили о жертвах Хиросимы и Нагасаки и говорили об этой трагедии как о «примере недопустимой жестокости».

Церемония памяти жертв ежегодно проходит в Парке мира в Хиросиме, который построен на территории бывшего округа Накадзима, уничтоженного во время американской бомбардировки. При атаке в августе 1945 года погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. — в Нагасаки.