NBC: Пентагон провел совещание по боеприпасам после «гневного звонка» Трампа

Пентагон провел срочное совещание, посвященное теме нехватки боеприпасов в США. Мероприятие состоялось после «гневного звонка» президента Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и военный министр Пит Хегсет

Фото: Matt Rourke / AP Президент США Дональд Трамп и военный министр Пит Хегсет

Фото: Matt Rourke / AP

Собеседники телеканала охарактеризовали встречу как «кризисную». При этом в Белом доме информацию NBC о проведении совещания назвали «100% фейковыми новостями». Однако четыре источника телеканала утверждают, что собрание состоялось. Это произошло после того, как второй по рангу руководитель Пентагона «в спешке» собрал высокопоставленных военных и ответственных за закупки оружия должностных лиц.

Совещание также провели после общения Дональда Трампа с замминистра военного ведомства Стивеном Файнбергом. Во время разговора президент США выразил разочарование тем, что дефицит боеприпасов стал препятствием для расширения боевых действий в Иране. Господин Трамп потребовал от замминистра деталей по работе Пентагона. Как заявили собеседники NBC, президент также предложил уволить его. Стивен Файнберг играет важную роль в попытках решить проблему нехватки вооружений у США, следует из сообщения.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что США располагают «огромными запасами боеприпасов». Он пригрозил тюремными сроками распространителям информации о нехватке боеприпасов у американской армии. С таким заявлением он выступил после публикации The Washington Post о том, что президент США потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов.