Подрядчик ремонта трассы М5 «Урал» смог взыскать 58 млн рублей долга с ФКУ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования АО «Донаэродорстрой», реконструировавшего трассу М5 «Урал», к ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». С учреждения взыскали 57,9 млн руб. долга по госконтракту, сообщает пресс-служба суда.

Ростовская компания требовала от ФКУ задолженность по договору от 2020 года на реконструкцию 16 км федеральной трассы М5 в горнозаводской зоне Челябинской области. Дело рассматривалось с октября 2025 года. В арбитражном суде региона на данный момент продолжается производство по делу, касающемся того же госконтракта. Там истцом выступает ФКУ, требующее с АО «Донаэродорстрой» более 1 млрд руб. из-за «разногласий, касающихся порядка исполнения обязательств подрядчика». Недавно по заявлению компании была назначена экспертиза — специалистам необходимо рассчитать, насколько далеко организация возила грунт и щебенку с песком.

Виталина Ярховска