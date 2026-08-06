Семь пешеходов пострадали в ДТП в центре Омска

В результате ДТП в Омске семь пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, инцидент произошел сегодня около 14:25. 64-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и в районе перекрестка ул. Масленникова и пр. К. Маркса допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Прокуратура Омской области разместила видео аварии, на котором видно, как машина на высокой скорости врезается в группу людей, сносит дорожный знак и влетает в светофор.

По результатам установления степени тяжести вреда здоровью будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в прокуратуре, которая взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

Михаил Кичанов