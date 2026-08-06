Europa Press: Испания направила Сеуте €6,5 млн для помощи мигрантам

Министерство интеграции, миграции и социального обеспечения Испании выделило анклаву Сеуте €6,5 млн на помощь прибывшим мигрантам. Об этом сообщило Europa Press со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что средства направят на укрепление всех доступных механизмов оказания помощи мигрантам, в том числе «социально-медицинского ухода». Поддержку в первую очередь будут оказывать тем, кто находится «в особо уязвимом положении».

В министерстве отметили, что власти увеличили количество мест в Центре временного размещения беженцев в Сеуте. Сотрудники Красного Креста помогают мигрантам, которые остались на пляже, вблизи центра: им раздают продуктовые наборы, оказывают медицинскую и социальную помощь.

Массовый наплыв мигрантов в Сеуту начался в ночь на 30 июля. В МВД Испании заявляли, что с того момента в анклав прибыли 72 тыс. человек. Из них 2 тыс. до сих пор находятся в Сеуте. По данным испанских и марокканских властей, при попытке добраться до анклава погибли 90 человек. Из-за миграционного кризиса за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили несколько стран. Среди них — Финляндия, Дания, Италия.