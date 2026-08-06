Царукян проведет бой с Руффи на турнире UFC 331

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисиу Руффи проведут бой на 331-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Поединок, который состоится 19 сентября на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе, станет соглавным событием турнира. В главном бою встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Джошуа Ван и бывший обладатель титула бразилец Алешандре Пантожа.

В главный кард турнира также вошли следующие поединки: Патрисиу Фрейре (Бразилия) — Ду Ху Чой (Южная Корея); Алонзо Менифилд (США) — Иво Бараньевски (Польша); Гейбл Стивсон (США) — Шон Шараф (США); Марлон Вера (Эквадор) — Чарльз Жорден (Канада).

Ранее журналист журналист Лео Гимарайеш писал, что Арман Царукян может провести на UFC 331 реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он не выступит на турнире из-за смерти товарища по команде Аллана Насименто. Последний умер от сердечного приступа в 34 года.

На счету 29-летнего Армана Царукяна 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах. 30-летний Маурисиу Руффи одержал 14 побед и потерпел два поражения.

Арнольд Кабанов