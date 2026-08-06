В ЛНР при ракетном ударе пострадали восемь человек

ВСУ утром 6 августа нанесли ракетный удар по Луганской народной республике (ЛНР). Пострадали в общей сложности восемь человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам господина Пасечника, в Луганске было атаковано складское помещение с безалкогольными напитками в Артемовском районе. Все пострадавшие госпитализированы.

В Сватовском муниципальном округе на приусадебном участке пострадали два человека. В Кременском муниципальном округе БПЛА ударил по частному дому, там ранена женщина. Еще один жилой дом был атакован в Стаханове, никто не пострадал.

За прошедшие сутки БПЛА ударили по коммунальной и гражданской инфраструктуре в Кировске, Брянке, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, а также в Белокуракинском, Лутугинском, Славяносербском и Троицком муниципальных округах, уточнил господин Пасечник.

В предыдущий раз ЛНР подверглась атаке 4 августа. Тогда ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько городов и муниципалитетов республики, погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали.