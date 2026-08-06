В Москве отреставрировали церковь Ильи Пророка

В Москве закончили реставрацию памятника древнерусского зодчества — церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Построенный в 1519-21 гг. Ильинский храм недавно отметил свое 500-летие. Конечно, за эти столетия облик здания неоднократно менялся»,— рассказал господин Собянин в Telegram-канале.

После возвращения храма Русской православной церкви в 1990-х годах его неоднократно обновляли. Однако комплексную реставрацию провели впервые. Перед началом реставрационных работ состояние храма было плачевным: фундаменты мокли и разрушались, отслаивалась штукатурка на фасадах, иконостас был из фанеры.

Работа по сохранению памятника заняла шесть лет. В реставрации участвовали каменщики, столяры, специалисты по фасадным работам и отделке. Мастера по золочению привели в порядок позолоту на крестах и куполах. Также реставраторы вернули исторический облик колокольне, воссоздав ее купол, шпиль главки и крест.

По словам Сергея Собянина, за последние 15 лет в Москве привели в порядок 117 объектов религиозного значения. Сегодня столичные реставраторы продолжают работу еще на 27 объектах.

В октябре прошлого года в Москве начались работы по реставрации фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, в котором в 1799 году крестили поэта Александра Пушкина. Как уточнял господин Собянин, специалистам предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, отреставрировать поврежденные элементы и законсервировать мозаичные панно.