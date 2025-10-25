В Москве началась реставрация фасадов Собора Богоявления

В Москве начались работы по реставрации фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, в котором в 1799 году крестили поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Собор Богоявления, 17 августа, 2022 года
Реставрация Собора Богоявления, 25 октября, 2025 года

Мэр отметил, что во время ремонтных работ особое внимание уделят сохранению наличников с фронтонами на консолях, медальнонов с лепными розетками и межъярусных карнизов. В ходе реставрации предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, отреставрировать поврежденные элементы и законсервировать мозаичные панно.

Реставрацию фасадов должны завершить до конца 2026 года, добавил Сергей Собянин.

Православный Собор Богоявления в Елохове был построен в 1837-1845 годах по проекту архитектора Евграфа Тюрина. В XVI веке на его месте стояла деревянная церковь, а в 1720-е годы по указу Петра I ее перестроили в каменный храм.