В Москве началась реставрация фасадов Собора Богоявления
В Москве начались работы по реставрации фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, в котором в 1799 году крестили поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что во время ремонтных работ особое внимание уделят сохранению наличников с фронтонами на консолях, медальнонов с лепными розетками и межъярусных карнизов. В ходе реставрации предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, отреставрировать поврежденные элементы и законсервировать мозаичные панно.
Реставрацию фасадов должны завершить до конца 2026 года, добавил Сергей Собянин.
Православный Собор Богоявления в Елохове был построен в 1837-1845 годах по проекту архитектора Евграфа Тюрина. В XVI веке на его месте стояла деревянная церковь, а в 1720-е годы по указу Петра I ее перестроили в каменный храм.