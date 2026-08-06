Шведский суд оставил в силе решение передать сухогруз «Каффа» Украине

Верховный суд Швеции оставил в силе решение нижестоящих инстанций, разрешающее передачу Украине сухогруза «Каффа». Связанное с «теневым флотом» России судно задержали в марте. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Просьбу пересмотреть решение Апелляционного суда ранее подал владелец судна — компания Caffa Shipping Ltd. «Верховный суд рассмотрел материалы и не нашел оснований, чтобы предоставить разрешение на пересмотр»,— указано в публикации. Это решение окончательное, власти Швеции начнут передачу судна.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X поблагодарил суд за принятое решение. По словам дипломата, вердикт создает важный прецедент.

Шведские власти задержали сухогруз «Каффа» под гвинейским флагом 6 марта в районе Треллеборга в Балтийском море. Судно направлялось в Санкт-Петербург из Марокко. По данным SVT, корабль захватили шведские правоохранительные органы по запросу Украины. 12 мая экипаж судна, состоявший в основном из россиян, выехал из Швеции, а судно осталось в стране.