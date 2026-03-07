Посольство РФ: на задержанном Швецией сухогрузе Caffa находятся 10 россиян

Посольство России поддерживает контакт со шведскими властями в связи с задержанием сухогруза «Каффа» (Caffa). Большинство членов экипажа судна (10 из 11) — россияне. Об этом заявили в посольстве РФ в Стокгольме.

«Посольство России ... готово в случае необходимости оказать россиянам из состава экипажа консульскую помощь», — отметили в дипмиссии. Со слов шведской стороны, обстановка на судне спокойная.

Сухогруз под гвинейским флагом был задержан 6 марта в районе Треллеборга в Балтийском море. По данным сервиса VesselFinder, судно направлялось в Санкт-Петербург из Марокко. Шведские СМИ писали, что прежде судно ходило под флагом России и что его считают участником «теневого флота».