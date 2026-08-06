«Аптечная сеть 36,6» купила московского фармритейлера «Диалог»

ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающее одноименную сеть и фармритейлера «Горздрав», выкупило 83 торговые точки московской компании «Диалог». Стоимость сделки могла достичь 800 млн руб., а, возможно, и превысить ее. Покупатель как один из крупных представителей российской фармрозницы за счет таких сделок продолжает наращивать свое присутствие на московском рынке. Собственник «Диалога», избавляясь таким образом от низкомаржинального розничного дивизиона, сохраняет за собой более прибыльный бизнес — дистрибуцию.

Ставку на рост бизнеса за счет выкупа небольших сетей делают и другие крупные игроки, но они расширяются в основном не в столичном регионе.Например, «Ригла» на этой неделе приобрела воронежскую сеть «Здоровый город». «Неофарм» недавно стал владельцем астраханской «На здоровье».

Подробности — в материале «Таблетки для сделки».