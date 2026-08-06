«Аптечная сеть 36,6» купила московского фармритейлера «Диалог»
ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающее одноименную сеть и фармритейлера «Горздрав», выкупило 83 торговые точки московской компании «Диалог». Стоимость сделки могла достичь 800 млн руб., а, возможно, и превысить ее. Покупатель как один из крупных представителей российской фармрозницы за счет таких сделок продолжает наращивать свое присутствие на московском рынке. Собственник «Диалога», избавляясь таким образом от низкомаржинального розничного дивизиона, сохраняет за собой более прибыльный бизнес — дистрибуцию.
Ставку на рост бизнеса за счет выкупа небольших сетей делают и другие крупные игроки, но они расширяются в основном не в столичном регионе.Например, «Ригла» на этой неделе приобрела воронежскую сеть «Здоровый город». «Неофарм» недавно стал владельцем астраханской «На здоровье».
Подробности — в материале «Таблетки для сделки».
ПАО «Аптечная сеть 36,6» не раскрывает актуальную структуру владения, но ее акции торгуются на Мосбирже. В 2025 году группа увеличила выручку на 21% год к году, до 117,4 млрд руб., а ее EBITDA выросла на 27%, до 8,5 млрд руб. По итогам первого квартала 2026 года оборот сети вырос на 7% год к году и составил 31,3 млрд руб., что ставит её на пятое место среди конкурентов с 5% продаж в фармрознице.
По итогам января—сентября 2025 года оборот сети «36,6» составил 84,5 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, и компания заняла 5,1% российского рынка в коммерческом сегменте, находясь на четвертой строчке рейтинга крупнейших аптечных сетей. К началу 2025 года около половины всех розничных продаж лекарств и медизделий в России контролировалось топ-10 крупных аптечных сетей, при этом на топ-5 приходилось 32,4% рынка.