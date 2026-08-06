«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта
Мадридский футбольный клуб «Реал» близок к продлению соглашения с бразильским нападающим Винисиусом. Об этом сообщает портал The Athletic.
По данным издания, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат провели встречу с представителями футболиста. Они предложили стороне Винисиуса улучшенный контракт, который «отражает важность игрока для команды и проекта». Окружение бразильца считает, что переговоры прошли «максимально позитивно».
Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее испанские СМИ, включая As, сообщали, что за продление договора Винисиус требовал от клуба €80 млн в качестве бонуса, а также просил увеличить долю имиджевых прав с 50% до 80%. В конце июля The Athletic писал, что лондонский «Арсенал» предложил «Реалу» €135 млн (с учетом бонусов сумма могла достичь €145 млн).
За мадридский клуб Винисиус выступает с лета 2018 года. Вместе с командой он завоевал 14 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
В конце ноября 2025 года бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не выражал желания подписывать новый контракт с клубом из-за разногласий с главным тренером Хаби Алонсо, о чём сообщало издание The Athletic. Он сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о своём решении после матча с «Барселоной», где был заменён на 72-й минуте и эмоционально отреагировал на решение тренера.
Позднее, в ноябре 2025 года, Винисиус Жуниор принёс публичные извинения за своё поведение, однако не упомянул Хаби Алонсо. На тот момент его текущий контракт истекал летом 2027 года, а январское предложение «Реала» об увеличении зарплаты до €20 млн в год было отклонено стороной футболиста, которая выдвинула свои условия — €30 млн за сезон, включая бонусные выплаты. В «Реале» понимали, что помимо финансовых разногласий, переговорам мешали сложные взаимоотношения между Винисиусом и Хаби Алонсо.
В июне 2026 года португальский полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским футбольным клубом «Реал» до 30 июня 2028 года. В июле 2026 года полузащитник сборной Испании Родри также согласовал условия контракта с мадридским «Реалом» до конца сезона-2029/30.