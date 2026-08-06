«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта

Мадридский футбольный клуб «Реал» близок к продлению соглашения с бразильским нападающим Винисиусом. Об этом сообщает портал The Athletic.

По данным издания, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат провели встречу с представителями футболиста. Они предложили стороне Винисиуса улучшенный контракт, который «отражает важность игрока для команды и проекта». Окружение бразильца считает, что переговоры прошли «максимально позитивно».

Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее испанские СМИ, включая As, сообщали, что за продление договора Винисиус требовал от клуба €80 млн в качестве бонуса, а также просил увеличить долю имиджевых прав с 50% до 80%. В конце июля The Athletic писал, что лондонский «Арсенал» предложил «Реалу» €135 млн (с учетом бонусов сумма могла достичь €145 млн).

За мадридский клуб Винисиус выступает с лета 2018 года. Вместе с командой он завоевал 14 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.

Арнольд Кабанов