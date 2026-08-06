Российские ГСМ должны поступить в Киргизию к концу августа

Киргизия ожидает поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) из России к концу месяца. Об этом сообщил первый зампред киргизского правительства Данияр Амангельдиев.

«Контракты подписаны. ГСМ поступят из России. В течение двух недель—до конца этого месяца»,— рассказал господин Амангельдиев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В конце июля стороны договорились о ежемесячных поставках в Киргизию 100 тыс. т российских ГСМ. Соглашение действует до конца 2026 года. Поставки будут обеспечивать по биржевым ценам.