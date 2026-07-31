Россия будет поставлять Киргизии 100 тыс. тонн ГСМ каждый месяц

Киргизия и РФ договорились о ежемесячных поставках в республику 100 тыс. т российских горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, передает ТАСС.

Договор действует до конца 2026 года. Россия будет обеспечивать поставки топлива по биржевым ценам, уточнила представитель киргизского кабмина. Согласно межправительственному соглашению, ежегодный объем российского экспорта составит 1,2 млн т ГСМ.

Россия занимает ключевое место как поставщик топлива в Киргизию, обеспечивая примерно 90–95% всех импортируемых бензина, дизельного топлива и авиатоплива.