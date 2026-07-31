Россия будет поставлять Киргизии 100 тыс. тонн ГСМ каждый месяц
Киргизия и РФ договорились о ежемесячных поставках в республику 100 тыс. т российских горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, передает ТАСС.
Договор действует до конца 2026 года. Россия будет обеспечивать поставки топлива по биржевым ценам, уточнила представитель киргизского кабмина. Согласно межправительственному соглашению, ежегодный объем российского экспорта составит 1,2 млн т ГСМ.
Россия занимает ключевое место как поставщик топлива в Киргизию, обеспечивая примерно 90–95% всех импортируемых бензина, дизельного топлива и авиатоплива.
В конце июня 2026 года Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщала о дефиците бензина АИ-95 и АИ-98, связанном с сезонным ростом спроса и ограничением поставок из России. Также 14 июля 2026 года в Киргизии был введен временный запрет на вывоз топлива. В начале июля власти Киргизии обращались к Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркмении и Белоруссии за помощью в поставках топлива, подчеркивая наличие запасов ГСМ, но необходимость оперативных мер для обеспечения энергетической безопасности.
Китай и Белоруссия уже начали поставки ГСМ в Киргизию, при этом транзит через Россию для белорусских поставок был полностью урегулирован. Первые партии топлива из Белоруссии уже поступили, а Китай отправил свою первую партию автотранспортом.