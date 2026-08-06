Совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в 110 руб. на акцию
Совет директоров «Яндекса» (MOEX: YDEX) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 110 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Менеджмент компании предложил такой же размер выплаты в конце июля.
Дивдоходность по акциям «Яндекса» составляет 2,7%. Итоговое собрание акционеров по вопросу выплаты запланировано на 9 сентября. Купить бумаги компании под дивиденды можно до 21 сентября.
В апреле акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на бумагу. Общая сумма выплаты, как и теперь, не раскрывалась.
В июле 2026 года менеджмент МКПАО «Яндекс» рекомендовал совету директоров рассмотреть предложение о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию. До этого акционеры «Яндекса» уже утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в аналогичном размере 110 рублей на акцию, причем это было на 37,5% больше предыдущей выплаты за 2024 год, которая составляла 80 рублей на акцию.
По результатам второго квартала 2026 года выручка «Яндекса» по МСФО выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 386 млрд рублей. За первое полугодие 2026 года выручка составила 759 млрд рублей, увеличившись на 19% год к году. Скорректированная чистая прибыль за второй квартал выросла на 56%, до 48 млрд рублей, а за первое полугодие — до 82,2 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года.
4 мая 2026 года совет директоров компании также одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд рублей в течение двух лет, направленную на долгосрочную мотивацию сотрудников. С момента старта программы и до 27 июля 2026 года было выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд рублей.