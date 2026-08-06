Совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «Яндекса» (MOEX: YDEX) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 110 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Менеджмент компании предложил такой же размер выплаты в конце июля.

Дивдоходность по акциям «Яндекса» составляет 2,7%. Итоговое собрание акционеров по вопросу выплаты запланировано на 9 сентября. Купить бумаги компании под дивиденды можно до 21 сентября.

В апреле акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на бумагу. Общая сумма выплаты, как и теперь, не раскрывалась.