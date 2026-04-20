Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на акцию

Акционеры «Яндекса» (MOEX: YDEX) утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 руб. на акцию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, закроется 27 апреля.

Общая сумма выплаты дивидендов не раскрывается. По данным компании, выручка «Яндекса» по МСФО за 2025 год увеличилась на 32% год к году, до 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA в прошлом году составила 280,8 млрд руб. (+49% г/г).

В апреле 2025 года акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 80 руб. на акцию. Общая сумма выплат составила 30,11 млрд руб.