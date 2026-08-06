Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича передали в московский суд

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы. Информация отражена в базе данных суда.

Дата первого заседания по делу пока не назначена. Михаила Юревича обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вторым фигурантом выступает Александр Москалюк, которому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии СКР, в период с 2010-го по 2014 год господин Юревич получил от представителей дорожных предприятий «откаты» на общую сумму более 3,2 млрд руб. в обмен на содействие в заключении госконтрактов. Кроме того, ему вменяется получение взятки в 26 млн руб. от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Михаил Юревич находится за пределами России и объявлен в международный розыск, судебный процесс в Москве будет проходить в заочном режиме.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, прокуратура региона пыталась обжаловать передачу дела экс-губернатора, однако Челобсуд признал это решение законным.

Виталина Ярховска