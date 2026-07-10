Дело челябинского экс-губернатора Михаила Юревича все же рассмотрят в Москве

Челябинский областной суд признал законным решение о передаче уголовного дела в отношении бывшего губернатора Михаила Юревича в Тверской районный суд Москвы. Прокуратура пыталась оспорить решение, но облсуд оставил апелляцию без удовлетворения. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил передать дело губернатора в Москву. По материалам следствия, часть предполагаемых преступных эпизодов совершалась в Москве. Вместе с экс-губернатором по делу проходит его бывший советник Александр Москалюк, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Михаилу Юревичу предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии СКР, в период с 2010 по 2014 год господин Юревич получил от представителей дорожных предприятий «откаты» на общую сумму более 3,2 млрд руб. в обмен на содействие в получении госконтрактов. Кроме того, ему вменяется получение взятки в 26 млн руб. от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Поскольку Михаил Юревич находится за пределами России и объявлен в международный розыск, судебный процесс в Москве будет проходить в заочном режиме.

Евгений Рыженьков