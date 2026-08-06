Президент FIFA Инфантино одержал важную победу в борьбе за свой пост
Президент Международной федерации футбола (FIFA) добился первой победы, после того как вскрылись его планы передать коммерческие права на чемпионаты мира частной коммерческой структуре, что вызвало бурю негодования и требования отставки функционера. Господин Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA, которых собрал 5 августа на совещание в Рабате.
По его итогам было заявлено, что он остается на своем посту, располагая полной поддержкой FIFA. В адрес национальных федераций были отправлены письма с извинениями за то, как FIFA вела себя в истории с неудавшейся «продажей» первенств мира. FIFA сообщила, что впредь будет пресекать атаки на свою целостность всеми доступными способами.
Точку в истории, однако, ставить рано. Ключевые оппоненты господина Инфантино, европейские федерации, попыток дискредитировать его не оставят. Очередная была предпринята в ночь на четверг, когда выяснилось, что Джанни Инфантино мог быть напрямую вовлечен в скандальный проект Суперлиги.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».
Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола (FIFA), 5 августа 2026 года провел экстренное совещание в Марокко, чтобы заручиться поддержкой топ-менеджмента на фоне критики и требований об отставке. Эти требования возникли из-за его планов по передаче коммерческих прав на чемпионаты мира частной коммерческой структуре FIFA Forward Enterprise (FFE) с участием компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя бывшего президента США Дональда Трампа.
Проект FFE столкнулся с ожесточенным сопротивлением в футбольном сообществе: его осудили ведущие клубные лиги, Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) и региональные конфедерации. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозил бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA, включая чемпионат мира, и заявил, что потерял доверие к Инфантино. В итоге, 1 августа 2026 года, Джанни Инфантино объявил об отказе от проекта FFE.
Скандал с FFE вызвал опасения, что Инфантино может лишиться поста еще до следующих президентских выборов FIFA, назначенных на март 2027 года в Марокко. Ранее, 16 марта 2023 года, Инфантино был переизбран президентом FIFA на безальтернативной основе, что стало возможным благодаря финансовым успехам организации. Однако в 2023 году, до своего переизбрания, он был допрошен швейцарской прокуратурой по делу о злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию, что было связано с предполагаемыми тайными встречами с бывшим генеральным прокурором Швейцарии.