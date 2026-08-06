Президент FIFA Инфантино одержал важную победу в борьбе за свой пост

Президент Международной федерации футбола (FIFA) добился первой победы, после того как вскрылись его планы передать коммерческие права на чемпионаты мира частной коммерческой структуре, что вызвало бурю негодования и требования отставки функционера. Господин Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA, которых собрал 5 августа на совещание в Рабате.

По его итогам было заявлено, что он остается на своем посту, располагая полной поддержкой FIFA. В адрес национальных федераций были отправлены письма с извинениями за то, как FIFA вела себя в истории с неудавшейся «продажей» первенств мира. FIFA сообщила, что впредь будет пресекать атаки на свою целостность всеми доступными способами.

Точку в истории, однако, ставить рано. Ключевые оппоненты господина Инфантино, европейские федерации, попыток дискредитировать его не оставят. Очередная была предпринята в ночь на четверг, когда выяснилось, что Джанни Инфантино мог быть напрямую вовлечен в скандальный проект Суперлиги.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».