В Ярославской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека

В Ярославской области отразили самую крупную с начала СВО атаку БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев. Над регионом сбили 93 БПЛА. Пострадали четыре человека.

Как уточнил губернатор, пострадавшие получили осколочные ранения. Две женщины и мужчина были доставлены в больницу, еще одного раненого медики осмотрели на месте, ему помощь не потребовалась.

Также при атаке дронов произошел пожар на НПЗ, сейчас его тушат. Помимо этого из-за упавших обломков БПЛА загорелись три частных дома, а в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла.