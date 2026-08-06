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Ярославский губернатор сообщил о пожаре на НПЗ после атаки БПЛА

В Ярославской области сегодня ночью была отражена самая крупная атака БПЛА — сбиты 93 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пострадали четыре человека. Также произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Губернатор рассказал, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте.

Обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ. Какой компании он принадлежит, господин Евраев не уточнил. Спецслужбы занимаются ликвидацией возгорания. Также из-за упавших обломков произошел пожар в трех частных домах, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены несколько машин.

Из-за атаки беспилотников ночью перекрывали выезд из Ярославля. Также ограничивал работу ярославский аэропорт.

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