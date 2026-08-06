Ярославский губернатор сообщил о пожаре на НПЗ после атаки БПЛА
В Ярославской области сегодня ночью была отражена самая крупная атака БПЛА — сбиты 93 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пострадали четыре человека. Также произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Губернатор рассказал, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте.
Обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ. Какой компании он принадлежит, господин Евраев не уточнил. Спецслужбы занимаются ликвидацией возгорания. Также из-за упавших обломков произошел пожар в трех частных домах, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены несколько машин.
Из-за атаки беспилотников ночью перекрывали выезд из Ярославля. Также ограничивал работу ярославский аэропорт.