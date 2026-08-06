Ярославский губернатор сообщил о пожаре на НПЗ после атаки БПЛА

В Ярославской области сегодня ночью была отражена самая крупная атака БПЛА — сбиты 93 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пострадали четыре человека. Также произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Губернатор рассказал, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте.

Обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ. Какой компании он принадлежит, господин Евраев не уточнил. Спецслужбы занимаются ликвидацией возгорания. Также из-за упавших обломков произошел пожар в трех частных домах, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены несколько машин.

Из-за атаки беспилотников ночью перекрывали выезд из Ярославля. Также ограничивал работу ярославский аэропорт.