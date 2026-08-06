В СИЗО отправили стрелявшего по машине с детьми в Липецке

Липецкий областной суд отменил постановление о домашнем аресте 55-летнего местного жителя, обвиненного в хулиганстве с применением оружия и стрельбе, в результате которой был ранен ребенок. Фигурант уголовного дела заключен под стражу до 27 сентября. Об этом 6 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 28 июля Октябрьский районный суд Липецка отправил мужчину под домашний арест на 1 месяц и 30 дней. По версии следствия, 26 июля подозреваемый находился в лесополосе в границах города и без причины, из хулиганских побуждений совершил из огнестрельного оружия не менее 23 выстрелов в сторону автодороги. Инцидент произошел в микрорайоне ЛТЗ. В результате 8-летний пассажир автомобиля получил пулевое ранение бедра. В УМВД по Липецкой области уточнили, что медицинская помощь потребовалась троим детям. По данным СКР, брат и сестра мальчика (9 и 12 лет) порезались осколками разбившегося бокового стекла автомобиля. Подозреваемый пытался скрыться.

Оружие и боеприпасы липчанин, как полагает следствие, приобрел и хранил незаконно. Мэр Липецка Михаил Щербаков назвал произошедшее «вопиющим случаем» и «преступлением, которому нет и не может быть оправдания».

Денис Данилов