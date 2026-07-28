Липецкая полиция задержала мужчину, обстрелявшего автомобиль с детьми

Полицейские задержали в Липецке мужчину, который обстрелял автомобиль с детьми в микрорайоне ЛТЗ и пытался скрыться. В результате его действий пострадал семилетний мальчик. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил мэр Михаил Щербаков в своем канале в Max.

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«То, что произошло на объездной ЛТЗ, иначе как вопиющим случаем назвать нельзя. Стрелять по автомобилю, в котором находятся люди, в том числе дети, — это преступление, которому нет и не может быть оправдания. Это переходит все границы»,— отметил глава города и добавил, что переживает за ребенка и его родителей.

В УМВД по Липецкой области уточнили, что изначально медицинская помощь потребовалась троим детям. Также они сообщили, что в результате «хулиганских действий с применением предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием» был поврежден автомобиль. По словам правоохранителей, инцидент произошел в лесу.

На прошлой неделе в Липецке вынесли приговор 63-летнему мужчине, застрелившему сотрудника военной полиции. Алексею Зайцеву назначили 20 лет лишения свободы.

Алина Морозова