Стрелявшего по машине с детьми жителя Липецка отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Липецка на 1 месяц и 30 дней отправил под домашний арест 55-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в хулиганстве с применением оружия. Следствие считает, что мужчина обстрелял автомобиль с детьми, из-за чего 8-летний пассажир получил пулевое ранение бедра. Об этом 28 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 26 июля подозреваемый находился в лесополосе в границах города и без причины, из хулиганских побуждений совершил из огнестрельного оружия не менее 23 выстрелов в сторону автодороги. Как сообщал «Ъ-Черноземье», этот инцидент произошел в микрорайоне ЛТЗ. Мужчина пытался скрыться.

Вред здоровью пострадавшего ребенка оценили как средней тяжести. Оружие и боеприпасы липчанин, как полагает следствие, приобрел и хранил незаконно. Уголовное дело возбуждено по трем статьям:

хулиганство с применением оружия — ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы;

причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений — п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы;

незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия — ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы.

В УМВД по Липецкой области ранее уточнили, что медицинская помощь потребовалась троим детям. По данным Следственного комитета, брат и сестра мальчика (9 и 12 лет) порезались осколками разбившегося бокового стекла автомобиля. Огнестрельное оружие, которое использовал подозреваемый, изъято и признано вещественным доказательством вместе с патронами.

Мэр Липецка Михаил Щербаков назвал произошедшее «вопиющим случаем» и «преступлением, которому нет и не может быть оправдания».

Денис Данилов