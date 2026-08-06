При атаке БПЛА в Нижегородской области пострадали четыре человека

При атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области ранены трое взрослых и ребенок. Их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, при радиоподавлении один БПЛА врезался в дерево, после чего сдетонировала боевая часть. Падение осколков привело к пожару в квартире близлежащего жилого дома. Возгорание уже потушили.

«Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения. По предварительным данным, других последствий нет, на месте работают специалисты»,— уточнил господин Никитин в Telegram-канале.

Минобороны России сообщало об атаке БПЛА в Нижегородской области этой ночью, но число сбитых дронов не приводилось. В предыдущий раз регион попадал под удар ВСУ 4 августа, о пострадавших информации не было.