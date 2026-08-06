Медведев и Хачанов не смогли выйти в третий круг «мастерса» в Монреале

Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Монреале. В матче второго круга россиянин уступил голландцу Ботику ван де Зандсхюлпу, занимающему 70-е место в мировом рейтинге.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Нидерландов. Следующим соперником ван де Зандсхюлпа станет поляк Роберт Хуркач.

В третий круг также не смог выйти россиянин Карен Хачанов, располагающийся на 39-й строке классификации ATP. За 1 час 47 минут он проиграл 46-й ракетке мира французу Терансу Атману со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Призовой фонд турнира превышает $9,4 млн. Финал пройдет 13 августа.

Арнольд Кабанов