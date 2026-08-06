ФАС признала рекламу «Фонбет ТВ» ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу российской компании «Фонбет ТВ» ненадлежащей. В рекламной кампании Fonbet содержатся нарушения требований действующего законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В мае — июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг Fonbet, в которой использовался образ футбольного тренера»,— следует из заявления.

Реклама подобных услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречат законодательству России, напомнили в ФАС. Служба рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя и распространителей рекламы к административной ответственности.

В апреле 2024 года ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari. По данным ведомства, компания использовала образ человека в рекламе азартных игр.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Азарт оказался подвижным».