DeepSeek может резко поднять цены на свои ИИ-модели
Китайская технологическая компания DeepSeek планирует уже в ближайшем будущем «существенно» повысить плату за использование своих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Компания не сообщила деталей о том, на сколько будет повышена цена, но пообещала представить более конкретные планы позже.
До сих пор DeepSeek успешно конкурировала на рынке ИИ-моделей в том числе за счет очень низких цен. Стоимость 1 млн входных токенов в ее флагманской модели V4-Flash составляет $0,14, 1 млн выходных токенов — $0,28. В Artificial Analysis подсчитали, что средняя стоимость выполнения тестовой задачи в V4-Flash оценивается в $0,03. Это существенно дешевле, чем у других популярных моделей. У Kimi K3 от китайской компании Moonshot AI средняя стоимость тестирования составляет $0,86, для GPT-5.6 Sol от OpenAI — $1,86, для Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15. Как отмечают аналитики, использование V4-Flash в 105 раз дешевле, чем Claude Fable 5.
Как пишет South China Morning Post, решение DeepSeek повысить цену отражает «трудности, с которыми китайский стартап сталкивается, пытаясь поддержать свои агрессивно низкие цены в условиях жесткой конкуренции, но это потенциально может подпортить его репутацию экономически выгодного ИИ».
В начале августа 2026 года агентство Reuters со ссылкой на Artificial Analysis сообщало, что модель DeepSeek V4-Flash является самой дешевой из известных ИИ-моделей. При стоимости 1 млн входных токенов в $0,14 и 1 млн выходных токенов в $0,28, средняя стоимость выполнения тестовой задачи в V4-Flash оценивалась в $0,03. Это существенно дешевле, чем у конкурентов: например, средняя стоимость тестирования Kimi K3 от Moonshot AI составляла $0,86, GPT-5.6 Sol от OpenAI — $1,86, а Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15.
Аналитики отмечали, что V4-Flash в 105 раз дешевле, чем Claude Fable 5. Однако при этом Kimi K3, GPT-5.6 Sol и Claude Fable 5 являются более мощными моделями по сравнению с V4-Flash. В июле 2026 года Moonshot AI анонсировала выпуск новой модели Kimi K3, содержащей 2,8 триллиона параметров, что делает ее одной из крупнейших ИИ-моделей с открытым исходным кодом в мире.
Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek представил новую версию языковой модели в апреле 2026 года. Предварительная версия DeepSeek-V4 стала доступна в формате открытого исходного кода и была представлена в двух вариантах: флагманской DeepSeek-V4-Pro с 1,6 трлн параметров и более экономичной V4-Flash (284 млрд параметров). В июле 2026 года стало известно, что DeepSeek планирует начать производство собственных чипов для искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от других поставщиков процессоров.