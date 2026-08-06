DeepSeek может резко поднять цены на свои ИИ-модели

Китайская технологическая компания DeepSeek планирует уже в ближайшем будущем «существенно» повысить плату за использование своих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Компания не сообщила деталей о том, на сколько будет повышена цена, но пообещала представить более конкретные планы позже.

До сих пор DeepSeek успешно конкурировала на рынке ИИ-моделей в том числе за счет очень низких цен. Стоимость 1 млн входных токенов в ее флагманской модели V4-Flash составляет $0,14, 1 млн выходных токенов — $0,28. В Artificial Analysis подсчитали, что средняя стоимость выполнения тестовой задачи в V4-Flash оценивается в $0,03. Это существенно дешевле, чем у других популярных моделей. У Kimi K3 от китайской компании Moonshot AI средняя стоимость тестирования составляет $0,86, для GPT-5.6 Sol от OpenAI — $1,86, для Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15. Как отмечают аналитики, использование V4-Flash в 105 раз дешевле, чем Claude Fable 5.

Как пишет South China Morning Post, решение DeepSeek повысить цену отражает «трудности, с которыми китайский стартап сталкивается, пытаясь поддержать свои агрессивно низкие цены в условиях жесткой конкуренции, но это потенциально может подпортить его репутацию экономически выгодного ИИ».

Яна Рождественская