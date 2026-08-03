Reuters: DeepSeek V4-Flash оказалась самой дешевой из известных ИИ-моделей
Новая флагманская модель ИИ DeepSeek V4-Flash в использовании дешевле других востребованных нейросетей, передает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Artificial Analysis. Стоимость 1 млн входных токенов в V4-Flash составляет $0,14, 1 млн выходных токенов — $0,28.
По подсчетам Artificial Analysis, средняя стоимость выполнения тестовой задачи в V4-Flash оценивается в $0,03. Это существенно дешевле, чем у других популярных моделей: в случае Kimi K3 от китайской компании Moonshot AI средняя стоимость тестирования составляет $0,86, для GPT-5.6 Sol от OpenAI — $1,86, для Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15. Как отмечают аналитики, использование V4-Flash в 105 раз дешевле, чем Claude Fable 5.
Однако Kimi K3, GPT-5.6 Sol и Claude Fable 5 мощнее V4-Flash, подчеркивают эксперты. В своем рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index оценивает V4-Flash в 50 баллов из 100, в то время как Kimi K3 — в 57, GPT-5.6 Sol — в 59, Claude Fable 5 — в 60. Как отмечает агентство, DeepSeek делает своим конкурентным преимуществом именно «предложение ультрабюджетной альтернативы на рынке ИИ».
В исследовании Artificial Analysis сравнивает не просто стоимость токенов, а именно стоимость выполнения средней задачи с учетом того, какой объем данных модели нужно обработать для этого. Это связано с тем, что модель с более дешевыми токенами может быть дороже в использовании, если она совершает большее количество шагов при решении задач.
Китайский разработчик DeepSeek делает акцент на предложении «ультрабюджетной альтернативы на рынке ИИ». Предварительная версия новой языковой модели DeepSeek-V4, частью которой является DeepSeek V4-Flash, уже доступна в формате открытого исходного кода с апреля 2026 года. В компании отмечают, что флагманская DeepSeek-V4-Pro (с 1,6 трлн параметров) значительно превосходит другие открытые модели и уступает только закрытой Gemini-Pro-3.1 от Google. Одной из ключевых особенностей V4 является поддержка сверхдлинного контекста в 1 млн токенов. Ранее, в январе 2025 года, компания DeepSeek представила свою модель R1, которая оказалась значительно дешевле в разработке по сравнению с западными аналогами и, по заявлениям компании, не уступает им по характеристикам, что привело к обвалу акций технологических компаний США.
DeepSeek сталкивалась с обвинениями со стороны американских властей в обучении своих моделей с использованием американских чат-ботов методом «дистилляции» и в краже ИИ-технологий. OpenAI заявляла о недобросовестном использовании DeepSeek её моделей для обучения собственного чат-бота R1. Возникли подозрения, что DeepSeek могла приобретать микропроцессоры Nvidia в обход экспортных ограничений США. Из-за опасений по поводу защиты персональных данных DeepSeek ограничивали в магазинах приложений в Италии и Японии, а в США администрация Дональда Трампа рассматривала возможность блокировки нейросети.