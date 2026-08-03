Reuters: DeepSeek V4-Flash оказалась самой дешевой из известных ИИ-моделей

Новая флагманская модель ИИ DeepSeek V4-Flash в использовании дешевле других востребованных нейросетей, передает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Artificial Analysis. Стоимость 1 млн входных токенов в V4-Flash составляет $0,14, 1 млн выходных токенов — $0,28.

По подсчетам Artificial Analysis, средняя стоимость выполнения тестовой задачи в V4-Flash оценивается в $0,03. Это существенно дешевле, чем у других популярных моделей: в случае Kimi K3 от китайской компании Moonshot AI средняя стоимость тестирования составляет $0,86, для GPT-5.6 Sol от OpenAI — $1,86, для Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15. Как отмечают аналитики, использование V4-Flash в 105 раз дешевле, чем Claude Fable 5.

Однако Kimi K3, GPT-5.6 Sol и Claude Fable 5 мощнее V4-Flash, подчеркивают эксперты. В своем рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index оценивает V4-Flash в 50 баллов из 100, в то время как Kimi K3 — в 57, GPT-5.6 Sol — в 59, Claude Fable 5 — в 60. Как отмечает агентство, DeepSeek делает своим конкурентным преимуществом именно «предложение ультрабюджетной альтернативы на рынке ИИ».

В исследовании Artificial Analysis сравнивает не просто стоимость токенов, а именно стоимость выполнения средней задачи с учетом того, какой объем данных модели нужно обработать для этого. Это связано с тем, что модель с более дешевыми токенами может быть дороже в использовании, если она совершает большее количество шагов при решении задач.

Яна Рождественская