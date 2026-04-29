Глава Ямала провел первое заседание межведомственного совета по использованию ИИ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел первое заседание межведомственного совета по искусственному интеллекту, сообщили в окружном правительстве. На мероприятии были подведены промежуточные итоги внедрения ИИ в госуправлении, здравоохранении, безопасности, образовании.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

По данным губернатора, сейчас Ямал занимает шестое место во всероссийском рейтинге внедрения искусственного интеллекта: в округе используется 19 решений. «Внедрением технологии занимаемся последние несколько лет, у нас уже есть хорошие примеры систем, которые облегчают ежедневную рутину, помогают оптимизировать процессы. Это самые разные решения в сферах госуправления, безопасности, медицины, образования. Уверен, что со временем таких решений будет больше, а их эффективность и точность будет возрастать»,— рассказал господин Артюхов.

Так, в ЯНАО с помощью нейросетей анализируют рентгеновские снимки и медицинские карты — в 2025 году медики проанализировали карты 475 тыс. пациентов для определения риска развития хронических заболеваний. После этого 141 тыс. рекомендовали постановку на диспансерное наблюдение в связи с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в 18 школах работает проект «Фотокасса» по контролю школьного питания. За пять месяцев через систему прошло 170 тыс. кг готовых блюд. Удалось выявить системную причину отказов от еды. Учителям более трех лет «Ассистент преподавателя» помогает управлять классом. На заседании также были представлены результаты работы сервиса видеоаналитики на дорогах и при раскрываемости преступлений. В ходе мероприятия также обсуждался проект федерального закона, который будет регулировать технологии ИИ.

Напомним, в сентябре правительство Ямала и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий искусственного интеллекта в различные сферы региона. Нейросети компании планируют задействовать в модернизации отраслей экономики, здравоохранения, ЖКХ, строительства, охраны общественного порядка и в развитии городской среды.

Ирина Пичурина