CBS: в 12 штатах США зафиксированы кибератаки на системы водоснабжения

Системы водоснабжения как минимум в 12 штатах США подверглись кибератакам, к которым могут быть причастны поддерживаемые Ираном хакеры, сообщает CBS News. В числе этих штатов — Мичиган, Миннесота, Джорджия, Нью-Джерси и Южная Дакота.

Как уточняет канал, в Миннесоте повреждены более 30 муниципальных систем водоснабжения. В Джорджии кибератаки затронули округ Клейтон: из-за этого в июле в системе водоснабжения упал напор воды, но водоснабжение удалось восстановить за несколько часов.

По данным CBS, некоторые коммунальные предприятия «лишились критически важных возможностей дистанционного управления», из-за чего операторы вынуждены были перейти в ручной режим работы. В нескольких случаях хакеры получили удаленный доступ к насосам, клапанам и системам регулирования давления воды. В каких штатах это произошло, не уточняется. Чиновники уверяют, что кибератаки не оказали влияния на качество питьевой воды.

30 июля ФБР, Агентство по охране окружающей среды и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) заявили, что хакеры получили доступ к онлайн-инфраструктуре систем водоснабжения и водоотведения как минимум в семи штатах. Это «привело к потере функциональности мониторинга и управления». Водоснабжающим организациям рекомендовали отключить свои операционные программы от интернета и усилить защиту паролей. Эксперты CISA допускали, что атаки могли быть совершены кем-то другим, кто попытался выдать себя за иранского хакера, чтобы подлить масла в огонь в условиях конфликта между США и Ираном.