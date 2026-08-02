Власти США подозревают Иран в кибератаках на системы водоснабжения в семи штатах

Хакеры взломали компьютерные сети систем водоснабжения в семи американских штатах, что стало самой серьезной кибератакой на такие системы в США за многие годы. Как сообщает CBS News, эксперты агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) полагают, что за атаками могут стоять иранские хакеры.

Атаки происходили всю минувшую неделю. Поскольку федеральные ведомства часто скрывают список регионов на время расследования, на данный момент названы только четыре пострадавших штата — Миннесота, Мичиган, Южная Дакота и Висконсин.

Сообщается, что операторы вынуждены были отключать системы от внешней сети и сотрудники водоканалов в ручном режиме запускали насосы и регулировали давление в трубах, а также вручную замеряли уровень разных реагентов в воде. Власти пострадавших штатов предупредили население о необходимости кипятить воду в целях безопасности и пообещали обеспечить подвоз воды в цистернах и бутылках для больниц и жителей.

Спецслужбы, занимающиеся расследованием этих кибератак, пока не говорят с уверенностью, что это именно дело рук иранских хакеров. На данный момент еще собирается необходимая техническая информация, которая позволит сделать более точные выводы. Эксперты CISA отмечают, что атаки могли быть совершены кем-то другим, кто попытался выдать себя за иранского хакера, чтобы подлить масла в огонь в условиях конфликта между США и Ираном.

Алена Миклашевская