Уголовное дело возбуждено после схода вагонов на КрасЖД

В Красноярском крае завели уголовное дело после схода 13 вагонов на железной дороге в июле, сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Оно расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 июля около 16:00 местного времени на перегоне между станциями Кошурниково – Путевой пост 570 км КрасЖД. При следовании грузового поезда с рельсов сошли 13 порожних вагонов. В результате происшествия повреждены пути и сами вагоны, транспортной компании причинен ущерб на сумму свыше 3 млн руб.

В КрасЖД ранее сообщали, что происшествие привело к задержке поездов между Абаканом и Красноярском. С момента аварии до восстановления движения прошло 12 часов. В ремонтных работах были задействованы более сотни железнодорожников, 3 восстановительных поезда и другая спецтехника.

Илья Николаев