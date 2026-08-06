WSJ: американские авиакомпании вступили в конфликт с иммиграционной службой ICE

Американские авиакомпании выступают против активизации работы сотрудников Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в аэропортах и препятствуют их действиям. Газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании изученных документов сообщает о, как минимум, 6 случаях сопротивления действиям ICE со стороны авиакомпании Southwest Airlines.

Как стало известно WSJ, в нескольких случаях сотрудники Southwest Airlines не дали представителям ICE зайти в телетрап или в салон самолета для задержания пассажиров. Авиакомпания ссылается при этом на протоколы безопасности полетов. Руководство авиаперевозчика сообщило WSJ, что «передает информацию о пассажирах правоохранительным органам только по представлении ими соответствующих документов».

В авиакомпании JetBlue заявили, что она вообще не собирает информацию об иммиграционном статусе пассажиров, соответственно, не может ее передавать ICE. В целом, представители индустрии пассажирских авиаперевозок заявили WSJ, что хотели бы большей ясности в том, какие полномочия есть у ICE в аэропортах.

С июля сотрудникам ICE было предписано активнее задерживать нелегально находящихся на территории США иностранцев. В аэропортах стали задерживать людей с истекшими визами. По данным источников WSJ, в июле ICE арестовывала в аэропортах по 1-3 человека в день.

Чтобы достичь поставленных администрацией Дональда Трампа показателей – 2 тыс. нарушителей в день по всей стране — сотрудники ICE стали задерживать людей уже за линией пограничного контроля. Такие случаи отмечались в последние недели в аэропортах Сан-Франциско, Майами, Канзас-сити, Лас-Вегасе и десятке других. Многие из них снимались другими пассажирами на видео, попадали в сеть и вызывали возмущение общественности.

Алена Миклашевская