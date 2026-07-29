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ICE резко увеличила число арестов мигрантов в американских аэропортах

Сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) стали массово задерживать иностранных граждан с истекшими визами прямо в аэропортах. В числе задержанных — супруги граждан США. Как отмечает ознакомившаяся с соответствующими документами и поговорившая с юристами The New York Times (NYT), новая тактика открывает для ICE широкие возможности для депортаций.

По данным NYT, сотрудники ICE не в форме выискивают и задерживают иностранцев с истекшими визами в очередях на регистрацию на рейсы и у выходов, через которые проходят пассажиры по прибытии рейсов. Задержания за последние недели проходили как минимум в 15 американских аэропортах. Как отмечает NYT, в некоторых случаях они проходили тихо и незаметно, в других — со скандалами, которые успевали снять на телефоны другие пассажиры. Информацию, которая становится основанием для задержания тех или иных иностранцев, представляет ICE управление по безопасности на транспорте, которое, в свою очередь, получает ее от авиакомпаний.

Как отмечает NYT, ежегодно сотни тысяч иммигрантов и приезжих в США нарушают сроки пребывания в стране, в том числе в ожидании продления визы и грин-карты или получения разрешения на работу. До прихода администрации Дональда Трампа их не депортировали, если они не совершали преступлений. Нынешняя администрация намерена довести число иммиграционных арестов до 2 тыс. в день.

Алена Миклашевская

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Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года)

Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Учащиеся средней школы присоединились к протестам

Учащиеся средней школы присоединились к протестам

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Митинг у здания Центра правосудия

Митинг у здания Центра правосудия

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Марш против ICE в Аризоне, 30 января

Марш против ICE в Аризоне, 30 января

Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters

Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля

Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

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Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Учащиеся средней школы присоединились к протестам

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Митинг у здания Центра правосудия

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Марш против ICE в Аризоне, 30 января

Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters

Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение иммиграционной политики и увеличение числа арестов мигрантов Службой иммиграции и таможенного контроля США (ICE) соответствует предвыборным обещаниям Дональда Трампа, который заявлял о намерении депортировать рекордное количество людей и укрепить пограничный контроль, включая строительство стены на границе с Мексикой. Политика по усилению иммиграционного контроля предоставляет сотрудникам Федеральной иммиграционной службы больше полномочий, в том числе по арестам лиц без судимостей.

Ранее администрация Трампа пыталась использовать закон XVIII века о подданных вражеского государства для массовой депортации нелегальных мигрантов, но это было заблокировано Федеральным судом. Суды Нью-Йорка также отказывали администрации Трампа в праве арестовывать мигрантов в зданиях судов, что было неправомерной попыткой использовать ресурсы штата для федеральных иммиграционных программ.

В рамках иммиграционных репрессий под прицел попадали не только нелегалы, но и люди, законно проживающие в стране, включая обладателей вида на жительство. В этот период ICE также закупала склады для создания центров временного содержания нелегальных иммигрантов, что вызывало вопросы относительно целесообразности и стоимости таких приобретений.

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