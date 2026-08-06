Четверых подозреваемых в похищении человека задержали в Новосибирске

В рамках уголовного дела о похищении человека (ч. 2 ст.126 УК РФ) и вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ) в Новосибирске задержаны четверо граждан. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установило следствие, фигуранты дела ночью 27 июня прибыли к дому в микрорайоне Горский, где насильно поместили в машину 45-летнего местного жителя и вывезли его за пределы города. В лесу под Новосибирском они, применив силу, потребовали от него 400 тыс. руб., якобы в счет погашения долга. Получив деньги, злоумышленники уехали, оставив потерпевшего на трассе.

В ходе обысков в жилищах задержанных полиция изъяла травматический пистолет, три пневматических пистолета, мобильные телефоны, банковские карты и системный блок.

Михаил Кичанов