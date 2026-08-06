Главное на рынке недвижимости к утру 6 августа

Фешн-ритейлер Lime решил полностью отказаться от развития франчайзинга, сообщили в компании «Forbes Франшизы». Последние 14 партнерских магазинов закроются в ближайшее время. Компания объяснила этот шаг внедрением единой концепции магазинов. Сейчас Lime инвестирует в реконструкцию собственных точек: в магазинах появятся зоны обуви и нижнего белья, а также все три линейки одежды (женская, мужская и детская). Опрошенные Forbes эксперты связывают решение с пересмотром стратегии Lime и снижением спроса на франшизы в сегменте магазинов одежды. Lime запустил франчайзинг еще в 2013 году. К 2023-му у бренда было 33 партнерские точки. Тогда же компания начала сокращать их число. Собственных магазинов у Lime сейчас 60 в России и еще 11 — за рубежом.

ООО «Форум» приобрело на торгах бизнес-центр обанкротившегося ООО «Энергия» в Санкт-Петербурге за 625,1 млн руб. Участок площадью 0,5 га и здание на 10 тыс. кв. м находятся по адресу: Ленинский проспект, 168. ООО «Форум» принадлежит зампредседателя набсовета банка «Санкт-Петербург» Владиславу Гузю и его партнеру Алексею Колотову. Арбитражный суд в Петербурге признал ООО «Энергия» банкротом еще в сентябре 2025 года.

ПСБ выставил на торги 59,9% акций АО «УК “Курорты Горячего Ключа”» за 919,8 млн руб. Шаг аукциона — 9,2 млн руб. Компании принадлежат санатории «Горячий ключ» и «Предгорья Кавказа» в Краснодарском крае. Заявки можно подать с 5 по 11 августа. Аукцион пройдет 13 августа в 14:00 мск на электронной площадке РТС-тендер. «Горячий ключ» — один из старейших санаториев региона на 142 номера, основанный еще в 1864 году. «Предгорья Кавказа» рассчитаны на 216 номеров. Активы ранее контролировал предприниматель Виген Саркисян. В начале 2026-го суд конфисковал их, а также гостиницу Crowne Plaza в счет возмещения ущерба экологии.

Убыток девелопера «Инград», принадлежащего Sminex, в первой половине 2026 года по РСБУ почти достиг 2 млрд руб. При этом за аналогичный период 2025-го компания получила 13,3 млрд руб. Одна из причин разрыва — прошлогодний разовый доход компании от реализации долей в уставном капитале. Кроме того, в этом году у компании выросли расходы на управление компанией и коммерческие расходы. При этом выручка компании в этом году увеличилась с 2,2 до 11,7 млрд руб. Почти всю сумму «Инград» получил от реализации недвижимости.

Росимущество вновь не смогло из-за отсутствия заявок продать ООО «Родник» и ООО «УК “Содействие”», конфискованные у бывшего владельца «Макфы» Михаила Юревича. Начальная цена составляла 12,2 млрд руб., задаток — 2,43 млрд руб. «Роднику» принадлежат два ТРК в Челябинске общей площадью 338 тыс. кв. м, а «Содействие» занимается обслуживанием коммерческой недвижимости (более 40 объектов). «Родник» и «Содействие» принадлежали ГК «Макфа», обращенной в доход государства в 2024 году. Бывшему владельцу «Макфы» Михаилу Юревичу инкриминируют получение взяток на сумму более 3,2 млрд руб.

Игорь Панкин стал новым гендиректором девелопера «Главстрой». Возглавлявший компанию с октября 2017 года Андрей Васильев покинул свой пост вчера. Господин Панкин с 2023 года руководил «Главстрой-регионами». Он также входил в советы директоров «Главмосстроя» и ПАО «Моспромстройматериалы», связанных с «Главстроем».