В Ярославской области загорелись три частных дома при утренней атаке БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Утренняя атака беспилотников 6 августа 2026 года, о которой сообщил губернатор Михаил Евраев, является самой массовой для Ярославской области: силами РЭБ и ПВО были ликвидированы 88 беспилотников. В результате этой атаки сгорел один частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, есть повреждения автомобилей, но жертв и пострадавших не зафиксировано.

За несколько недель до этого, 16 июля 2026 года, Ярославская область также подверглась массированной атаке, в ходе которой был сбит 375 БПЛА над регионами, в том числе над Ярославской областью. Тогда атака привела к гибели одного мужчины и ранению ещё четверых, а также к введению ограничений на работу ярославского аэропорта и перекрытию движения транспорта. Ранее, 6 июля 2026 года, Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был атакован 70 беспилотниками ВСУ, а в мае 2026 года из-за падения БПЛА загорелся промышленный объект в Ярославле.