В Бурятии возбудили дело после гибели трех человек в ДТП

В Муйском районе региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении водителя большегрузного автомобиля «Урал». Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как сообщает пресс-служба следственного ведомства, предположительно по вине водителя погибли люди при опрокидывании грузовика, пересекавшего реку. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемый в частном порядке занимался грузоперевозками. 1 августа он выехал из поселка Таксимо с тремя пассажирами. При пересечении реки Бамбуйка автомобиль опрокинулся, выбраться смог только водитель. Позднее ниже по течению было обнаружено тело одного пассажира. 6 августа в 6 км от места происшествия найдено еще одно тело.

По информации регионального ГУ МЧС России, в проведении поисковых работ задействован вертолет Ми-8, спасатели, работники организаций, а также местные жители. Обследовано более 120 км русел рек Витим и Бамбуйка. Район поисков является труднодоступной горно-таежной местностью, а обследуемые реки характерны извилистыми поворотами и бурным течением.

Влад Никифоров, Иркутск