Как выглядит набережная Ижевского пруда в процессе реконструкции

Центр территориального развития (ЦТР) Удмуртии опубликовал кадры набережной Ижевского пруда, которая находится в процессе реконструкции. Готовность объекта — 38%. Идет благоустройство родников, формирование пешеходных дорожек от монумента и тропиночная сеть к ДДЮТ. Готов фундамент основания под деревянный настил. Подрядчик монтирует металлоконструкции. Продолжается прокладка инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Первоочередная задача на 2025 год — сделать все земляные работы, проложить подземные коммуникации и сети, установить очистные сооружения, канализационно-насосные станции. Также в этом году подрядчик заложит основу для финального штриха в облике набережной. Будет создан частично-поверхностный слой, который станет фундаментом для укладки основного покрытия в следующем году»,— рассказал министр строительства Удмуртии Михаил Баранов.

Сейчас возводится новый амфитеатр: уплотняется основание перед ним и вывозится грунт. «Старый амфитеатр у ДДДЮТ пришел в негодность. Идет строительство нового <...> Мы сохранили его функцию, но изменили геометрию, чтобы оставить деревья, разросшиеся вокруг»,— добавила менеджер проекта ЦТР УР Ирина Гузева.

В 2026 году запланировано создание малых архитектурных форм, установка системы оповещения, проведение пусконаладочных работ по инженерным системам, монтаж архитектурного освещения, обустройство доступной среды для маломобильных групп населения, благоустройство и озеленение территории, а также укладка покрытия дорожек для пешеходов и велосипедистов. Концепция арт-объектов для набережной пересматривается. «Идеи проекта 2017 года устарели, поэтому специалисты сейчас работают над новой визуальной историей»,— говорится в сообщении.

Проект реконструкции трехлетний. В 2024 году подрядчик расчистил участки под наружные сети, провел геодезическую разбивку. Осенью 2025 года были проложены около 1 км труб водоотведения, 40 колодцев и две канализационно-насосные станции.

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно о выделении Удмуртии дополнительных 200 млн руб. из бюджета РФ на реконструкцию участка набережной от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки. Всего на обновление территории планировалось потратить 3 млрд руб. в течение трех лет. В июне 2024 года были объявлены торги на выполнение работ по реконструкции участка за 871 млн руб. Подрядчиком стала местная производственно-строительная компания «Рогос».