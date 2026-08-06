Предприятие по производству сельхозтехники за 565 млн рублей построят в Омской области
Комплекс по производству и обслуживанию сельскохозяйственной техники планируется построить в селе Дружино Омского района Омской области. Инвестиции в проект составят около 565 млн руб., сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Реализацией займется омское ООО «Сибирская испытательная лаборатория». Проект поддержан на областном инвестиционном комитете.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Первый корпус инвестор планирует ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, полностью строительство завершится до конца 2030 года. Центр будет заниматься выпуском комплектующих узлов, навесного оборудования и сервисным обслуживанием сельхозтехники. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест.
ООО «Сибирская испытательная лаборатория» зарегистрировано в Омской области в 2024 году в сфере технических испытаний, исследований, анализа и сертификации. Единственным владельцем предприятия является Константин Суворов, который также выполняет функцию гендиректора. У организации отсутствуют финансовые показатели за 2025 год.