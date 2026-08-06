Предприятие по производству сельхозтехники за 565 млн рублей построят в Омской области

Комплекс по производству и обслуживанию сельскохозяйственной техники планируется построить в селе Дружино Омского района Омской области. Инвестиции в проект составят около 565 млн руб., сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Реализацией займется омское ООО «Сибирская испытательная лаборатория». Проект поддержан на областном инвестиционном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Первый корпус инвестор планирует ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, полностью строительство завершится до конца 2030 года. Центр будет заниматься выпуском комплектующих узлов, навесного оборудования и сервисным обслуживанием сельхозтехники. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест.

ООО «Сибирская испытательная лаборатория» зарегистрировано в Омской области в 2024 году в сфере технических испытаний, исследований, анализа и сертификации. Единственным владельцем предприятия является Константин Суворов, который также выполняет функцию гендиректора. У организации отсутствуют финансовые показатели за 2025 год.

Лолита Белова