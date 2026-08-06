«Россия не в изоляции»

«Единая Россия» — первая, «Новые люди» — последние. На втором месте — «Яблоко». ЦИК провел жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в связи с этим подчеркнула, что подобная расстановка — чистая случайность. В двух предыдущих кампаниях первой в списке оказывалась КПРФ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет сенсаций по итогам голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В борьбу за право пройти в девятую Государственную думу вступают 11 политических партий. Официально агитационная кампания стартует 22 августа. Голосование продлится 3 дня — с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам.

В среду, 5 августа, ЦИК провел традиционную жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене. «Единая Россия» получила первый номер, за ней идет «Яблоко», ЛДПР — третья, «Справедливая Россия» — под номером 6, КПРФ — под номером 8. Замыкают список «Новые люди» — они, соответственно, 11-е.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом: «Все честно, прозрачный барабан. Вы знаете, это впервые с "Единой Россией". У нас два раза подряд КПРФ вытаскивала первый шарик». От партии власти счастливый шарик тянул легендарный борец, а ныне политик Александр Карелин. Однако его мощная рука в прозрачный барабан лототрона не влезла. Помогла одна из девушек, находившихся рядом. Так «Единая Россия» получила первый номер.

Как отметила глава ЦИК, «мы намерены обеспечить безопасность проведения выборов не в ущерб нашему главному достижению мирного времени — беспрецедентной открытости и прозрачности всего избирательного процесса, аналогов которым в мире нет».

На предстоящие выборы приглашены представители более чем 100 стран — из Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ. С высокой долей вероятности мы увидим наблюдателей из Никарагуа, Кубы, Египта, Китая, Белоруссии, а также стратегического союзника — КНДР. Делегация из этой страны — традиционный участник мониторинга российского электорального процесса.

Европейским структурам, таким как ОБСЕ или ПАСЕ, приглашения не направлялись, поскольку они представляют недружественные страны, которые, в частности, вводят против России санкции и, как считают российские власти, дискредитируют избирательную систему страны. Так что национальным выборам, аналогов которым в мире нет, никто из враждебных комментаторов не помешает. Россия не в изоляции. Впереди большой праздник всеобщего волеизъявления.

Дмитрий Дризе