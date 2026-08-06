В Омской области борьбу за думские мандаты поведут 25 кандидатов от девяти партий

В Омской области завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы РФ в одномандатных округах. Об окончании этого этапа кампании сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На территории региона расположены три одномандатных округа: Омский №141, Москаленский №142 и Любинский №143. В общей сложности в них зарегистрированы 25 человек. По три кандидата в Омской области выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», «Яблоко» и Партия пенсионеров. По два — «Справедливая Россия» и «Зеленые».

Единственный самовыдвиженец — индивидуальный предприниматель Андрей Кривошеев — не сдал в избирком необходимые для регистрации документы. Срок подачи истек вечером 5 августа.

Валерий Лавский