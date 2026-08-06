Моряки с затонувшего судна «Янина» получат выплаты

Экипаж судна «Янина», затонувшего после атаки морских дронов ВСУ в районе Новороссийска получит по 100 тыс. руб. от профсоюза. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава первичной профсоюзной организации моряков предприятия Валерий Березинский.

По словам господина Березинского, денежные выплаты также предусмотрены коллективным договором между судовладельцем и профсоюзной организацией.

Средства перечислят морякам после их возвращения домой. Сейчас экипаж находится в Новороссийске и оформляет утраченные документы.

Контейнеровоз «Янина», принадлежащий группе FESCO (входит в контур управления «Росатома»), затонул в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска. На борту судна, перевозившего гражданские грузы, находились 17 человек — все они были спасены.