Таджикистан и SpaceX провели переговоры о развитии цифровых технологий

Душанбе и американская компания SpaceX намерены развивать сотрудничество в сфере спутникового интернета и цифровых технологий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана.

Специалисты агентства провели онлайн-встречу с представителями SpaceX и Starlink. На ней стороны обсудили векторы совместной работы после официального запуска сервиса в республике.

Таджикистан представил проект дорожной карты сотрудничества, предполагающий подключение к высокоскоростному интернету медицинских и образовательных учреждений, оказание государственных услуг и обеспечение связью ведомств в отдаленных районах страны.

Кроме того, рассматриваются проекты по внедрению технологий ИИ, цифровой картографии и созданию экологичной вычислительной инфраструктуры.