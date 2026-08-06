Таджикистан и SpaceX провели переговоры о развитии цифровых технологий
Душанбе и американская компания SpaceX намерены развивать сотрудничество в сфере спутникового интернета и цифровых технологий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана.
Специалисты агентства провели онлайн-встречу с представителями SpaceX и Starlink. На ней стороны обсудили векторы совместной работы после официального запуска сервиса в республике.
Таджикистан представил проект дорожной карты сотрудничества, предполагающий подключение к высокоскоростному интернету медицинских и образовательных учреждений, оказание государственных услуг и обеспечение связью ведомств в отдаленных районах страны.
Кроме того, рассматриваются проекты по внедрению технологий ИИ, цифровой картографии и созданию экологичной вычислительной инфраструктуры.
Спутниковая система Starlink компании SpaceX начала работать в Таджикистане в феврале 2026 года. Ранее, в августе 2025 года, спутниковый интернет Starlink был запущен в Казахстане, а в июне того же года Индия выдала Starlink лицензию на предоставление коммерческих услуг.
SpaceX активно развивает свои космические проекты. В августе 2026 года компания объявила о партнерстве с Nvidia для создания космического центра обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), планируя запустить первые спутники AI1 в начале 2027 года. В январе 2026 года глава SpaceX Илон Маск заявил о долгосрочной цели превратить межзвездные путешествия в реальность, включая создание космических кораблей для доставки людей на Луну, Марс и в другие звездные системы.
В сентябре 2024 года на Цифровом форуме БРИКС министры связи стран-участниц, включая Россию, обсуждали важность развития цифровой инфраструктуры в труднодоступных местах и совершенствование искусственного интеллекта. Тогда же они подчеркнули значение низкоорбитальных спутниковых группировок.
На территории России спутниковая система Starlink не работает, а в феврале 2026 года Илон Маск заявил об эффективности мер SpaceX по пресечению несанкционированного использования Starlink российской стороной.