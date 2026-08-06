Разница в стоимости новостроек и готового жилья в Москве за год выросла до 31,1%

Вторичное жилье в Москве в апреле—июне 2026 года стоило в среднем 297 тыс. руб. за 1 кв. м, на 31,1% дешевле первичного. Такие подсчеты приводят аналитики «Эйлера». За год этот разрыв увеличился на 7 процентных пунктов (п. п.). Значение стало рекордным для второго квартала с 2020 года. Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин говорит об увеличении ценового разрыва между вторичным и первичным предложениями в Москве в июле с 54% до 60% за год.

В Москве первичное жилье продолжает дорожать быстрее вторичного. Согласно «Эйлеру», новостройки за год подорожали на 18,1%, до 481 тыс. руб. за 1 кв. м. В сегменте готового предложения аналогичный прирост составил 7,2%. В «Метриуме» говорят об увеличении средней стоимости первичного предложения в «старой» Москве за год на 25%, вторичного — на 20%.

Активный рост цен сохраняется, несмотря на падение продаж. Как следует из подсчетов Dataflat.ru, в первой половине 2026 года в старых границах Москвы совокупно было заключено 20,4 тыс. договоров долевого участия, в Новой Москве — 6,4 тыс. Год к году значения сократились на 29% и 46% соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Классовый разрыв».