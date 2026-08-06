В Югре ожидается ливень 6 августа

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 6 августа местами прогнозируются гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град и ветер 25 м/с, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По информации окружной Авиалесоохраны, на сегодня в регионе действуют 23 лесных пожара на площади более 4,1 тыс. га: в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Белоярском районах. Из них восемь локализованы на общей площади 1,9 тыс. га. Ликвидацией возгораний занимаются 500 человек.

За сутки в Югре произошло восемь пожаров, из них два потушены на общей площади 51 га.

Ранее полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога сообщил, что на северных территориях продолжается аномально жаркая погода, из-за чего возникают пожары.

Ирина Пичурина